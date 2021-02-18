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التربية تحسم مصير الامتحانات في مدارسها بكوردستان وخارج العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-18T11:44:23+0000
التربية تحسم مصير الامتحانات في مدارسها بكوردستان وخارج العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في بيان اليوم الخميس أن امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس ممثلية الوزارة في أقليم كوردستان (أربيل ، دهوك ، سليمانية) وخارج البلاد للعام الدراسي 2020 – 2021 لازالت قائمة ، وذلك بناءً على ظروف كل بلد وما تُحدده جائحة "كورونا" .

و قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء 16 من شهر شباط الجاري، تعليق الدوام الحضوري والامتحانات للطلبة بالمدارس والجامعات جراء عودة تفاقم الإصابات بفيروس كورونا، وتفشي السلالة الجديدة للفيروس في مناطق ومدن البلاد باستثناء إقليم كوردستان.

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