التربية تحسم الجدل بشأن نظامي "التحميل" و"المحاولات" لطلبة العامين الماضي والحالي

شفق نيوز - بغداد

أصدرت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، توضيحاً حاسماً رداً على كثرة الاستفسارات الواردة بشأن آليات تطبيق نظامي "التحميل" و"المحاولات" للطلبة، مؤكدة أن بعض هذه الإجراءات تخضع لسياقات استثنائية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة بشأن نظام التحميل والمحاولات، نود التأكيد أن الطلبة الراسبين في العام الدراسي الماضي (2024-2025) بدرس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس، يحق لهم الاستفادة من نظام التحميل وفق التعليمات النافذة".

وفيما يتعلق بطلبة العام الدراسي الحالي (2025-2026)، أوضح البيان أنه "لا يوجد حتى الآن أي قرار بشأن شمولهم بنظام المحاولات، كون امتحانات الدور الأول ما زالت مستمرة"، مشيراً الى أن "نظام المحاولات يعد إجراءً استثنائياً يتخذ بقرار من هيئة الرأي بعد انتهاء الامتحانات العامة، وعليه لا يمكن تأكيد صدور قرار بهذا الشأن في الوقت الحاضر".

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الطلبة إلى "اعتماد المعلومات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية وقنواتها الرسمية حصراً"، تلافياً للاعتماد على الأخبار غير الموثقة.