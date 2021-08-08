التربية تحرم عدد من نواب ديالى من دعاية انتخابية "دسمة"

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاحد، بحدوث مشاجرة بين عدد من نواب ديالى حيال كتاب رسمي بشأن صرف المستحقات المالية لمحاضري التربية

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان 5 نواب من ديالى تشاجروا للحصول على نسخة من كتاب المستحقات المالية للمحاضرين المجانيين لاستخدامها دعاية انتخابية دسمة، إلا أن وزير التربية أصر على إرسال الكتاب بشكل مباشر وعبر معتمد الوزارة الى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات المالية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن قرار وزير التربية وتدخله حرم نواب ديالى من دعاية انتخابية كانوا يعدون لها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

ويواجه نواب ديالى انتقادات رسمية منذ المصادقة على موازنة 2021 بعد إعلان فقرات مبهمة وغير مضمنة في قانون الموازنة بشأن ملف المحاضرين ومصيرهم.

وأنجزت محافظة ديالى في وقت سابق إجراءات التعاقد والكلف المالية لأكثر من 31 ألف محاضر مجاني في عموم المحافظة.