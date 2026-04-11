التربية تحدد موعد امتحانات السادس الاعدادي وتقلص المناهج الدراسية وترفض الدخول الشامل

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، يوم السبت، تحديد الـ13 من شهر حزيران/يونيو المقبل موعداً لانطلاق الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه خلال الشهرين الماضيين حدثت ظروف في المنطقة أهمها (العدوان) على ايران من قبل اميركا وإسرائيل اضافةً إلى استهداف الحشد الشعبي في العراق والذي نجم عنه تضرر المدارس القريبة من مواقع القصف"، مبيناً أنه "نظراً لذلك أصدرت التربية عدة قرارات من بينها تقديم موعد الامتحانات".

تتمة..