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التربية تحدد أيام الدراسة الحضورية والصفوف المشمولة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-12T16:16:06+0000
التربية تحدد أيام الدراسة الحضورية والصفوف المشمولة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، الاثنين، حصولها على موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالسماح لعدد من المراحل الدراسية بالدوام الحضوري.

وبينت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الدوام الحضوري سيكون للصفوف (الاول والثاني والثالث) الابتدائي بالاضافة الى الصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي)، ولمدة يومين في الاسبوع".

واضافت أن "دوام باقي المراحل سيكون الكترونياً"، مشيرةً الى ان "هذا القرار يأتي حفاظاً على رصانة التعليم مع الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية".

وشددت الوزارة على المدارس الاهلية بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لايام الدوام حيث سيتم الغاء اجازة المدارس المخالفة لتلك التوجيهات.

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