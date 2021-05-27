التربية تحدد موقفها من امتحانات الصفوف غير المنتهية

شفق نيوز / قالت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، إن تحديد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية، سيتم بعد انتهاء المناهج الدراسية إلكترونيا.

وأبلغ مصدر في الوزارة وكالة شفق نيوز، أن "أداء امتحانات الصفوف غير المنتهية، سيعلن بعد إكمال المناهج الدراسية إلكترونيا، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت وزارة التربية قد حددت الأحد الموافق (13 حزيران 2021) موعدا لامتحانات السادس الابتدائي، و(4 تموز 2021) موعدا لامتحانات الصف الثالث متوسط، أما امتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، فستنطلق يوم الثلاثاء (27 تموز 2021).