سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية تحدد موقفها من امتحانات الصفوف غير المنتهية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-27T13:21:03+0000
التربية تحدد موقفها من امتحانات الصفوف غير المنتهية

شفق نيوز / قالت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، إن تحديد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية، سيتم بعد انتهاء المناهج الدراسية إلكترونيا.

وأبلغ مصدر في الوزارة وكالة شفق نيوز، أن "أداء امتحانات الصفوف غير المنتهية، سيعلن بعد إكمال المناهج الدراسية إلكترونيا، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت وزارة التربية قد حددت الأحد الموافق (13 حزيران 2021) موعدا لامتحانات السادس الابتدائي، و(4 تموز 2021) موعدا لامتحانات الصف الثالث متوسط، أما امتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، فستنطلق يوم الثلاثاء (27 تموز 2021).

related

التربية تصدر توضيحاً بشأن آلية اضافة درجات القرار الخمس

Date: 2019-10-15 15:10:59
التربية تصدر توضيحاً بشأن آلية اضافة درجات القرار الخمس

التربية تحدد موعد نتائج الامتحانات الخارجية للمتوسطة والإعدادية

Date: 2021-04-26 18:18:06
التربية تحدد موعد نتائج الامتحانات الخارجية للمتوسطة والإعدادية

مدير عام تربية كركوك لشفق نيوز: اعلان نتائج التعيينات مطلع الأسبوع المقبل

Date: 2019-12-18 19:45:17
مدير عام تربية كركوك لشفق نيوز: اعلان نتائج التعيينات مطلع الأسبوع المقبل

التربية العراقية تعلن ضوابط تقديم "المتميزين" وتضيف إقليم كوردستان

Date: 2020-09-09 19:57:14
التربية العراقية تعلن ضوابط تقديم "المتميزين" وتضيف إقليم كوردستان

التربية: نسبة النجاح للثالث المتوسط في الدور الاول أعلى من السنة السابقة

Date: 2019-07-13 09:46:07
التربية: نسبة النجاح للثالث المتوسط في الدور الاول أعلى من السنة السابقة

التربية تعلن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

Date: 2020-11-14 12:20:36
التربية تعلن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

التعليم تعلن تأدية مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية

Date: 2021-03-22 16:27:34
التعليم تعلن تأدية مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية

وزارة التربية تعلن تفاصيل امتحانات السادس الاعدادي

Date: 2020-06-26 15:07:27
وزارة التربية تعلن تفاصيل امتحانات السادس الاعدادي