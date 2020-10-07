التربية تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي وتطمئن الطلبة
Category: مجتـمع
Date: 2020-10-07T07:18:42+0000
اكدت وزارة التربية، الثلاثاء، أن إعلان نتائج امتحانات البكالوريا للسادس الإعدادي ستكون في نهاية الأسبوع الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة تصحيح الدفاتر الامتحانية تبذل أقصى جهدها في عملية تصحيح الدفاتر من أجل إعلان نتائج امتحانات البكالوريا للصف السادس الإعدادي بأقرب وقت".
وأضاف أن "وزارة التربية أعطت موعد اولي لإعلان نتائج الصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي وهو في نهاية الأسبوع الحالي"، مشيرا إلى أن "نسبة النجاح مطمئنة وأفضل من العام الماضي".