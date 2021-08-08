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التربية تحدد موعد إعلان نتائج المتوسطة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-08T08:37:01+0000
التربية تحدد موعد إعلان نتائج المتوسطة

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية، يوم الأحد، أن إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط سيكون خلال أسبوعين.

وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي لصحيفة الصباح الرسمية، إن "نسب النجاح الأولية للثالث المتوسط جيدة".

وأضاف أن "هنالك إجابات جيدة من طلبة الخارجي والمدارس المسائية".

وأكد القيسي أن "الوزارة وجهت بمراعاة الظروف العامة للبلاد من انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة المرتفعة وجائحة كورونا وأخذها بالاعتبار عند تصحيح دفاترهم الامتحانية".

وأمس السبت أعلن وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي انتهاء الامتحانات النهائية "للدراسة المتوسطة" بنجاح كبير.

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