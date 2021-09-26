التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، عن موعد إعلان نتائج الامتحانات العامة لمرحلة السادس الإعدادي.

وأبلغ مصدر في المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة، وكالة شفق نيوز، بأن "عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي للفروع العلمي والأدبي والمهني شارفت على الانتهاء"، موضحاً "لم يبقى سوى عملية التدقيق ونقل درجات الطلاب".

وأضاف المصدر، أن "عملية التدقيق ونقل درجات الطلاب ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، ليتم بعدها إعلان نتائج البكالوريا للصف السادس الإعدادي".

ورجح المصدر، أن "يتأخر إعلان نتائج الدور الأول للصف السادس الإعدادي إلى مطلع الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق قال مدير إعلام الوزارة احمد العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي، التي جرت مؤخراً، سيكون بعد اكتمال التصحيح والتدقيق لدفاتر امتحانات الطلبة في عموم العراق".

وتجري كوادر الوزارة حالياً عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي الفروع العلمي الاحيائي والتطبيقي والادبي والاعداديات المهنية، ليتم بعدها عملية تدقيق ونقل درجات الامتحان، وفق ماذكره المصدر.

وانتهت الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2020-2021 الدور الاول في الحادي عشر من شهر ايلول الحالي.