التربية تحدد موعد بدء العطلة الصيفية للمعلمين والمدرسين.. وثيقة

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية الاتحادية، يوم الثامن عشر من حزيران الجاري، موعداً لبدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية في محافظات البلاد كافة واقليم كوردستان.

وقالت في أمر وزاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بعد استحصال موافقة م وزير التربية، حددت المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة والتي تصادف يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر حزيران الجاري ،على أن يستمر عمل الملاكات التربوية المشمولة بالمراقبة الإمتحانية في الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية ومراكز الفحص، وذلك لإنتهاء إمتحانات الصفوف غير المنتهية بالإضافة إلى التزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .