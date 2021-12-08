التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني التكميلي لطلبة السادس الإعدادي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، عن تحديد موعد لإجراء الامتحانات التكميلية لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة.

وذكرت التربية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنها حددت يوم الأربعاء الموافق 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لإجراء امتحانات الدور الثاني التكميلي لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2020- 2021.

يشار إلى أن وزارة التربية أثارت الكثير من الجدل خلال العام الدراسي الماضي بسبب إعلانها عن إجراء امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي إلا أنها عادت وتراجعت عن ذلك ما سبب إحباطاً للطلبة ودفع اثنين منهم إلى الانتحار، ومن ثم عادت وأقرت إجراء امتحانات الدور الثالث مجدداً.