التربية تحدد موعداً لإجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لنصف السنة

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية ان تكون امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021 اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ25 من شهر نيسان الجاري .

وذكر بيان للوزارة ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة يوم الأحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري وتستمر لغاية يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه ، على ألّا يؤثر ذلك على سير الأيام الدراسية ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة