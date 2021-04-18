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التربية تحدد موعداً لإجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لنصف السنة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-18T10:44:14+0000
التربية تحدد موعداً لإجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لنصف السنة

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية ان تكون امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021 اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ25 من شهر نيسان الجاري . 

وذكر بيان للوزارة ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة يوم الأحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري وتستمر لغاية يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه ، على ألّا يؤثر ذلك على سير الأيام الدراسية ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة

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