التربية تحدد ضوابط جديدة لنقل طلبة الصفوف المنتهية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية "الثالث المتوسط والسادس الاعدادي" للنصف الثاني من العام الدراسي 2022 – 2023.

وقالت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي، وورد الى وكالة شفق نيوز، "ينقل الطالب داخل المديرية في حال نجاحه أو في حال الإكمال بدرس أو درسين في امتحانات نصف السنة استناداً الى واقع حال الطالب الصادر عن مدرسته".

وبينت أنه "يمكن نقل الطالب داخل المديرية او بين المديريات العامة في حال ثبت نقل محل السكن من خلال كتاب رسمي صادر من المجلس البلدي له وبقية أفراد عائلته بغض النظر عن النجاح أو الإكمال في امتحانات نصف السنة". وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز نقل الطلبة من المدارس الصباحية الى المدارس المسائية.

في السياق ذاته، أوضحت الوزارة، بانه يتوقف النقل بعد تاريخ 31 /3 /2023 مهمـا كانت الأسباب وذلك لأمور تتعلق ببيانات الدفتر الالكتروني في مراكز الفحص"، فضلاً عن تزويد مراكز الفحص بموافقات النقل لتعديل بيانات الطلبة. وتتحمل المديريات العامة مسؤولية مخالفة التعليمات وتبعاتها.

وأشارت الوزارة فيما يخص طلبة الصف السادس الاعدادي (حصراً): تكون موافقة المديرية العامة للتقويم والامتحانات شرطاً للنقل ويتم توحيد الطلبات في المديريات العامة وترسل لهم اسبوعياً من خلال معتمدي المديريات حصراً مرفق معها البيانات المطلوبة آنفة الذكر، مشيرة الى انه لا يجوز ارسال المواطنين الى المديرية العامة للتقويم والامتحانات مباشرة.