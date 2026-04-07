التربية تحدد ضوابط الإعفاء العام والفردي لطلبة المراحل غير المنتهية

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، آلية احتساب المعدل العام للسعي السنوي وضوابط الإعفاء العام والفردي لطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2025-2026.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن "احتساب المعدل يتم وفق المعادلة الآتية: (مجموع معدل السعي السنوي للنصف الأول ومعدل السعي للنصف الثاني، اعتماداً على امتحان شهر واحد كحد أدنى وامتحان نصف السنة) ÷ 3"، مبيناً أن ذلك "يطبق للعام الدراسي الحالي فقط، ضماناً لتحقيق تقييم عادل لأداء الطلبة".

وأضاف أن "الطالب يُعفى من الامتحان النهائي في المادة إذا حصل على 90% فأكثر"، مشيراً إلى أنه "يُمنح إعفاءً عاماً في حال بلغ معدله العام 85% فأكثر، بشرط ألا يقل عن 75% في كل مادة".

كما أوضحت الوزارة أنه "تم تعديل كسور الدرجات لإفادة الطلبة من الإعفاء، وفق ما أقرّه اجتماع هيئة الرأي".