التربية تحدد ضوابط التقديم لمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي المقبل

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الخميس، ضوابط التقديم الإلكتروني إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي (2026-2027)، بعد مصادقة الوزير على التعليمات الخاصة بالقبول.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن التقديم الإلكتروني يبدأ اعتبارا من اليوم 9 / 7 / 2026 ، ويستمر لغاية 31 / 7 / 2026 ، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتقديم.

وأوضح البيان، أن الوزارة الوزارة اشترطت ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 582 درجة للطلبة المسلمين، بما يعادل معدل 97%، و 485 درجة للطلبة غير المسلمين، بما يعادل معدل 97%، وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المتقدمين سيخضعون لاختبارين، أحدهما اختبار الذكاء والآخر الاختبار التحصيلي في مواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، على أن تجرى الإختبارات يوم الأحد الموافق 9 / 8 / 2026 ، الساعة الثامنة صباحاً في المدرسة التي اختارها الطالب عند التقديم الإلكتروني.

وختاماً دعت الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم إلى الاطلاع على الضوابط والتعليمات التفصيلية الواردة في الكتب الرسمية الخاصة بآلية التقديم والقبول، والالتزام بالمواعيد والشروط المحددة.

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه الوثائق والتعليمات الرسمية الصادرة عن الوزارة: