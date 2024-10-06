التربية تحدد شروط استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، عن شروط استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية للعام الدراسي 2024- 2025.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يشترط في "استضافة الطالب من المدارس المسائية إلى الصباحية، عدم وجود مدرسة مسائية في القضاء أو الناحية التي يسكنها، وعدم وجود مدرسة مسائية قريبة من محل سكن الطلبة، في بعض الأحيان".

واشترطت الوزارة "وجود حالات مثبتة من اللجان الطبية أو المستشفيات التخصيصية لبعض الطلبة منها العشو الليلي أو العوق الفيزيائي"، مؤكدة على "عدم تجاوز أعمار الطلبة المراد استضافتهم في المدارس النهارية السن النظامي لتلك المدارس".

وأشارت إلى أنه "في حالة صدور أمر الاستضافة من قبل المديرية ويرغب الطالب بإلغاء الأمر يكون الإلغاء من قبل المديرية العامة للتربية التي أصدرت كتاب الاستضافة حصراً".

وشددت على أن "يكون آخر موعد للاستضافة لغاية 28/11/2024 على أن تتولى المديريات العامة للتربية تنفيذ ما ورد في أعلاه مع التقيد التام بالضوابط".