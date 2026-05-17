التربية تحدد أسبوعاً لاستكمال متطلبات ورقة الإصلاح التربوي وتوجه بتفعيل التعليم المهني

شفق نيوز- بغداد

أوعز وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، يوم الأحد، بتشكيل لجنة مختصة لاستكمال متطلبات ورقة الإصلاح التربوي خلال أسبوع واحد وتشخيص مكامن الخلل في مفاصل الوزارة، فيما وجهّ بضرورة تفعيل التعليم المهني.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجبوري عقد اجتماعاً موسعاً مع القيادات التربوية العليا لمناقشة عدداً من الملفات التربوية والإدارية، وفي مقدمتها ورقة الإصلاح التربوي.

وحدد الجبوري مهلة أسبوعاً واحداً لاستكمال متطلبات إعداد ورقة الإصلاح التربوي، على أن تتضمن تشخيصاً دقيقاً للواقع التعليمي، ورصد أبرز التحديات والصعوبات، ووضع المعالجات العملية الكفيلة بتطوير الأداء التربوي والمؤسسي.

وأكد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة أساسية على نتائج التشخيص الواقعي لمختلف مفاصل العمل، مع ضرورة تحديد مكامن الخلل بدقة وتحمل المسؤولية في رصد التحديات، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تصحيح المسار ورفع كفاءة وجودة الأداء.

وكلّف الجبوري الوكيل العلمي للوزارة بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد مسودة ورقة الإصلاح، على أن تتضمن برنامج عمل متكامل وخطوات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء ضمن رؤية إصلاحية شاملة.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات التربوية، في مقدمتها ملف الامتحانات وسبل إنجاحه وضمان انسيابية إجراءاته، وملف المعلمين والمدرسين واحتياجاتهم التدريبية، مع التأكيد على أهمية تطوير برامج التأهيل ورفع الكفاءة المهنية للكوادر التربوية.

كما بحث اللقاء ملف التعليم المهني وضرورة تفعيله مواكبة لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى ملف طباعة الكتب المدرسية ومواعيد إنجازها.

وتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة واقع معاهد الفنون الجميلة البالغ عددها 57 معهداً من نينوى إلى البصرة، وبحث الجوانب المالية والإدارية الخاصة بها، وطرح مقترحات من شأنها تطوير أدائها وضمان استدامة عملها.

كما جرى مناقشة ملف صندوق التربية وآليات تفعيله لتعزيز الموارد المالية، وملف التلفزيون التربوي بوصفه وسيلة رئيسية في إيصال المعلومة التعليمية، مع التأكيد على تطوير محتواه بما يخدم العملية التربوية.

وأكد الجبوري في ختام الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والاستماع إلى الخبرات والملاحظات المهنية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب دقة في التنفيذ وحُسن الإنجاز، للارتقاء بالواقع التربوي والمؤسسي.