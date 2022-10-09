التربية تجري تعديلاً على قبول طلبة السادس الإعدادي في الفروع العلمية

شفق نيوز / قررت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، السماح لطلبة السادس العلمي بفرعيه (التطبيقي والاحيائي) بتغيير فروعهم من الإحيائي إلى التطبيقي أو بالعكس على أن يكون التغيير قبل نصف السنة.

وذكر مصدر في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، أن "السنة الدراسية 2022-2023 هي آخر سنة دراسية، يطبق بها نظام التطبيقي والاحيائي في الصف السادس الإعدادي".

وكانت لجنة التربية النيابية، قد أعلنت هي الأخرى، سماح وزارة التربية الاتحادية، لطلبة السادس العلمي بفرعيه (التطبيقي والاحيائي) بتغيير فروعهم من الإحيائي إلى التطبيقي أو بالعكس على أن يكون التغيير قبل نصف السنة.