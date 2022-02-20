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التربية تبت بالأمر: الثلاثاء انطلاق الفصل الدراسي الثاني بدوام حضوري لاربعة ايام

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-20T19:29:37+0000
التربية تبت بالأمر: الثلاثاء انطلاق الفصل الدراسي الثاني بدوام حضوري لاربعة ايام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، يوم الثلاثاء الموافق (22 شباط) في مدارس العراق كافة.

وبينت الوزارة في بيان استمرار الدوام الرسمي الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع وبواقع يومين الكتروني، لافتة الى انه لا توجد لديها أي نية في الوقت الحاضر لتغيير هذا السياق.

ونوهت الوزارة بالتزامها بتكييف المناهج في الفصل الثاني والكورس الثاني على ما كانت عليه خلال العام الدراسي الماضي، فيما أشارت الى ضرورة اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والاساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة).

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