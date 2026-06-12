التربية بشأن ضبط الدفاتر الامتحانية: لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي

شفق نيوز- بغداد

علّقت وزارة التربية، يوم الجمعة، على حادثة ضبط الدفاتر والنماذج الامتحانية في مطار بغداد، مؤكدة أن الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026).

وقالت الوزارة في بيان، إن الجهة القانونية في الوزارة قامت بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم.

وأضافت، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات عقدت اجتماعاً لهذا الغرض، وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمدة، تبين أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية".

وثمنت الوزارة، "جهود الأجهزة الأمنية في حماية العملية الامتحانية وملاحقة أي محاولات من شأنها الإضرار بها أو إثارة البلبلة بين الطلبة وعوائلهم"، مؤكدةً "استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز الثقة بالإجراءات المتخذة ويصون رصانة الامتحانات العامة".

ووجهت، رسالة "اطمئنان إلى الطلبة وعوائلهم، بأن الامتحانات العامة تسير بانسيابية عالية ووفق إجراءات تنظيمية وأمنية وفنية دقيقة"، داعية ، الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "تحري الدقة في تداول الأخبار والمعلومات، واعتماد المصادر الرسمية للوزارة في استقاء الأخبار المتعلقة بالامتحانات العامة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي قد تؤثر سلباً في الحالة النفسية للطلبة وعوائلهم".

يأتي هذا بالتزامن مع التحذير الذي أطلقته الوزارة، مساء يوم أمس الخميس، من بعض المنشورات المتداولة عن تسريب أسئلة أو تأجيل للامتحانات، مؤكدة أن هناك قضية قيد التحقيق، ولا تؤثر على الاستعدادات للامتحانات العامة.

ويوم أمس، أفاد النائب باسم الغرابي، بنتائج زيارة أجراها إلى وزير التربية، تضمنت اتخاذ إجراءات تتعلق بالنزاهة الامتحانية وحماية حقوق الطلبة، على خلفية ملف الدفاتر الامتحانية وحالات التسريب.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تناولت معلومات عن ضبط أكثر من 50 دفتراً امتحانياً مهرباً بمطار بغداد، تضمنت 7 دفاتر تحتوي على إجابات كاملة لطالبة من أبناء "المتنفذين"، بحسب التقارير.

ومن المقرر أن تنطلق يوم غد السبت امتحانات نهاية السنة للمرحلة الإعدادية المنتهية (البكالوريا).