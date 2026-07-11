التربية النيابية: طباعة المناهج الدراسية ستكون داخل العراق حصراً

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة التربية النيابية حسين صاحب، يوم السبت، أن اللجنة التقت قبل أيام بوزير التربية عبد الكريم عبطان، لمناقشة الكثير من المواضيع المهمة ومن ضمنها كيفية طباعة الكتب المدرسية

وأوضح لوكالة شفق نيوز، أن "ملف طباعة الكتب مهم جداً، وفي الماضي كان العراق يطبع الكتب في الخارج مثل دول لبنان والأردن ودول أخرى"، مبيناً أن "الكثير من المنهاج الدراسية لم تصل إلى الطلبة، وبعضها سلمت للطلاب بعد انتهاء امتحانات نصف السنة الدراسية".

ولفت صاحب إلى أن "اللجنة النيابية اتفقت مع وزير التربية على أن تكون طباعة الكتب في المطابع العراقية وداخل البلاد حصرا، وكذلك اتفقت اللجنة مع الوزير على تسليم الكتب للتلاميذ والطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد".

وأشار إلى أن "العام الدراسي المقبل يبدًا بوقته المحدد، ولا يوجد أي قرار من وزارة التربية على تغيير أو تعديل بعض المناهج الدراسية".

وكان المتحدث باسم وزارة كريم السيد قد أكد قبل أيام، أن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخويل وزارة التربية بدعوة إلى مناقصة لطباعة الكتب، أتاح البدء بالإجراءات، وسنكون في سباق مع الوقت حتى شهر أيلول/سبتمبر، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "الوزارة ستطبع الكمية التي يمكن طباعتها مع رفع مستوى الجودة، ورغم أن المبالغ المخصصة هي ثلث المبالغ السابقة، لكننا نحاول الطباعة بذات الكمية"، مؤكداً ان "وزارة التربية حريصة على وصول المناهج الدراسية إلى الطلبة مع بداية العام الدراسي".