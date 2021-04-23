التربية النيابية توصي بالتعاقد مع المحاضرين بـ"أثر رجعي"

شفق نيوز/ أوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، بأن يكون التعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي لضمان حقوقهم المالية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح للوكالة الحكومية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "لجنة التربية النيابية تتابع مع وزارة التربية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل المحاضرين إلى عقود واطلاق التخصيصات المالية التي تم تخصيصها في موازنة 2021".

وأشار إلى أنه "بما أن السنة المالية تبدأ من 1 /1 وتنتهي في 31/ 12 فإن لجنة التربية النيابية طالبت وزارة التربية بأن يكون التعاقد بأثر رجعي من 1 / 1 / 2021 لضمان الحقوق المالية للمحاضرين التي تم تخصيصها لهم في موازنة العام الحالي".

وكان مجلس الوزراء، وافق على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين بوزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص إليهم بالموازنة لسنة 2021.