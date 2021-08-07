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التربية النيابية تكشف عن تحرك لإضافة 10 درجات لطلبة الثالث المتوسط

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-07T10:37:32+0000
التربية النيابية تكشف عن تحرك لإضافة 10 درجات لطلبة الثالث المتوسط

شفق نيوز / كشفت لجنة التربية النيابية، يوم السبت، عن تحرك لإضافة عشر درجات للطلاب المكملين بالدور الاول في مرحلة الثالث المتوسط.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أجرت مباحثات مع وزارة التربية بشأن مراقبة إجراءات الوزارة وتطبيق الوقائية الصحية في المراكز الامتحانية، وإضافة عشر درجات لطلاب الثالث المتوسط".

وأضاف الزاملي، أن "هناك تحركاً من قبل اللجنة لإضافة عشرة درجات للطلاب المكملين بالدور الأول أيضاً، على إن يتم الإعلان عن ذلك بعد الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج".

وأعلنت وزارة التربية، في وقت سابق اليوم، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية للثالث المتوسط، بلغت أكثر من 50 بالمئة، فيما أشارت إلى أن "كل درجة 45 عندما تدخل إلى الحاسبة الخاصة بالكونترول ستتحول تلقائياً إلى درجة 50" في اشارة الى قرارها السابق القاضي باضافة خمس درجات.

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