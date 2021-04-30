التربية النيابية تقدم مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي

شفق نيوز/ قدمت لجنة التربية النيابية، يوم الجمعة، مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي 2020- 2021.

وذكرت اللجنة بحسب صحيفة "الصباح"، الرسمية، أن "وزارة التربية لديها صفوف غير منتهية وتم إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول وبالتالي يمكن الاعتماد عليها وإنهاء العام الدراسي الحالي لهذه المراحل".

وأضافت أن "الصفوف المنتهية وهي السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي والطلبة الخارجيون فقد تم إجراء امتحاناتهم التمهيدية ونحن بحاجة الى اختبار آخر".

وتابعت اللجنة ان "طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بالإمكان اعتماد درجة نصف السنة أو هناك خيار آخر ان يذهب طلبة الثالث المتوسط إلى الامتحان الوزاري".

وأوصت لجنة التربية بـ"تعليق الدوام الحضوري والبقاء على الالكتروني للحفاظ على سلامة الطلاب لحين اتخاذ وزارة التربية القرارات بشأن العام الدراسي الحالي".