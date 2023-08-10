التربية النيابية تعلق على توفير المستلزمات الدراسية وإبعاد "الذكور" عن مدارس البنات

شفق نيوز/ رجحت لجنة التربية النيابية، يوم الخميس، انتهاء تجهيز المدارس بالكتب وباقي المستلزمات المدرسية في بداية العام الدراسي الجديد، فيما أوضحت بشأن الأنباء التي تحدثت عن إبعاد المدرسين الذكور عن مدارس البنات وموقفها منه.

وقال نائب رئيس اللجنة، جواد عويز الغزالي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل بدأ بمدارس القرض الصيني ومشروع الأبنية المدرسية (رقم واحد) ومدارس الهياكل الحديدية غير المكتملة، ونأمل خلال السنوات المقبلة الانتهاء من الدوام الثنائي والثلاثي ويتحول الدوام إلى الأحادي، نظراً لعدد المدارس التي سوف تُبنى في عموم العراق".

وعن المخاوف من تكرار معاناة عدم توفير الكتب والمستلزمات الدراسية كما حصل في السنوات الماضية، أكد الغزالي أن "لجنة التربية تتابع هذا الملف، وسيكون هناك اجتماع لمناقشته مع الجهات المعنية يوم الأحد المقبل".

وبين أن "وزارة التربية تعاقدت مع نحو 10 مطابع ما بين حكومية وأهلية، وباشرت مطبعة (النهرين) بالطباعة، وأيضاً حصلت عقود مع مطابع أخرى، ونأمل إكمال طباعة الكتب عند بداية العام الدراسي الجديد".

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن إبعاد المدرسين الذكور عن مدارس البنات، أكد نائب رئيس اللجنة "عدم صدور قرار رسمي من وزارة التربية بهذا الخصوص لحد الآن، فقط حديث متداول، لكن اللجنة مع هذا القرار، وذلك لوقوع حوادث خاصة في المدارس المتوسطة والاعدادية".

واستدرك الغزالي قائلاً، "لكن هناك نقص في الكوادر التربوية، ولا ينبغي إحداث شواغر وبالتالي حرمان الطلبة من الدراسة، لذلك سيتم طرح هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة المقبلة في سبيل الموازنة قدر الإمكان بين المحافظة على التقاليد والقيم، وفي الوقت نفسه على المستوى العلمي للمؤسسة التربوية".