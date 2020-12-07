التربية النيابية تطالب بغلق المدارس التي تسجل إصابات بكورونا

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة التربية والتعليم النيابية، صفاء عدنان الغانم، بغلق بعض المدارس في محافظة البصرة التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وقال الغانم، في كتاب موجه إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نظرا لظهور نتائج فحص فيروس كورونا في بعض مدارس محافظة البصرة، والتي أكدت إصابة بعض الطلبة، نطالب بغلق تلك المدارس".

وأضاف أن ذلك يأتي "حرصاً على سلامة الطلبة واولياء امورهم والكوادر التدريسية، وللحد من انتشار الفيروس"، مشيرا الى ان امر غلق المدارس يقع ضمن صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وأكد الغانم على ضرورة الايعاز الى الفرق الطبية بإظهار نتائج فحص الطلبة وتكثيفها من اجل عدم انتشار الفيروس.

وسجلت محافظة البصرة إصابات بفيروس كورونا بين الطلبة في عدد من المدارس، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مطلع الاسبوع الماضي.