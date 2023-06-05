التربية النيابية تطالب الأمن الوطني بتقصي مسربيّ الأسئلة الامتحانية

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي، يوم الاثنين، جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في تهريب الأسئلة الامتحانية.

وقال القيسي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "علمنا بقيام بعض قنوات المشبوهة بتسريب أسئلة الامتحانات العامة، ومن منطلق المسؤولية ندعو وزارة التربية وجهاز الامن الوطني لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحق تلك القنوات".

واشار الى ان هذا الامر "يتسبب بتشتيت جهود الطلبة وتؤثر على ادائهم في الامتحانات".