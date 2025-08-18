التربية العراقية: 47 ألف طالب شاركوا في اختبار مدارس المتفوقين والمتميزين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، عن انطلاق اختبار القبول في مدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2025-2026، بمشاركة أكثر من 47 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات العراق.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد غلى وكالة شفق نيوز، إن الاختبارات بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ساعتين، وسط أجواء انسيابية، حيث شملت مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم للطلاب المتفوقين، بالإضافة إلى اختبارين للطلاب المتميزين، أحدهما في الذكاء والآخر تحصيلي، ضمن إطار تقييم قدرات الطلبة وفق معايير علمية دقيقة.

وبلغ عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين 39,877 طالبًا وطالبة، بينما سجلت مدارس المتميزين 7,492 متقدمًا، ما يعكس الإقبال الكبير على هذه المؤسسات التعليمية الرائدة، وفق بيان الوزارة.

في السياق، أكدت وزارة التربية أن توقيتات انطلاق العام الدراسي الجديد ومباشرة الملاكات التربوية وأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأوضحت الوزارة أن النسبة الأكبر من طباعة المناهج الدراسية قد استُكملت وتم إيصالها إلى المدارس في بغداد والمحافظات، تمهيداً لتوزيعها مع بداية الدوام الرسمي، مشيرة إلى أن جميع الاستعدادات الاستباقية لانطلاق العام الدراسي المقبل قد أنجزت بشكل كامل.