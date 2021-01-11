التربية العراقية تؤكد استمرار دوام المدارس يوم واحد أسبوعيا

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، استمرار الدوام الرسمي لجميع مدارسها بواقع يوم واحد أسبوعيا لكل مرحلة دراسية.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز؛ "استمرار الدوام الرسمي ليوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي أو ثانوي)"، لافتةً الى انهُ لا توجد لديها أي نية لإيقافه".

وأشارت الوزارة الى أنها تتطلع "لزيادة ايام الدوام في المدارس خاصةً بعد الانخفاض الكبير لأعداد الاصابة في العراق والتزام الطلبة بطرق الوقاية والسلامة".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة والطلبة الى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار والابتعاد عن الصفحات والمواقع الوهمية التي تبغي اثارة الذعر بين صفوف الطلبة والتأثير على مسيرة التعليم في العراق.