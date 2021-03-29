سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية العراقية تُصدر تعليمات تحسين "المعدل"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-29T08:25:42+0000
التربية العراقية تُصدر تعليمات تحسين "المعدل"

شفق نيوز / أصدرت وزارة التربية ، يوم الاثنين، تعليمات خاصة بتحسين المعدل للطلبة، فيما أشارت إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن اهتماماتها بالمستقبل الدراسي للطلبة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التعليمات تعطي الحق للطالب الناجح من الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020 تحسين معدله اذا لم يكن راغبا بالمعدل الذي حصل عليه".

وأضافت أن "تسجيل ودوام طلبة تحسين المعدل يكون في المدارس المسائية حصراً، خلال العام الدراسي 2020 – 2021،كما يحق لهم الدوام بالانتساب أو الدوام بالاستضافة في المدارس الصباحية".

وتابعت الوزارة، "لا يحق لطالب تحسين المعدل الأخذ بقبوله المركزي السابق، ويعد لاغيا بعد تقديمه طلب تحسين المعدل سواء كانت نتيجته النجاح أو الرسوب في العام الدراسي 2020 – 2021".

ولفتت إلى أن "الدرجات التي حصل عليها طالب تحسين المعدل للعام الدراسي 2019 – 2020، تعتبر ملغاة وتعتمد الدرجات للعام الدراسي 2020 – 2021".

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة أن "ينظم الطالب تعهداً خطياً يوقع من قبله وولي أمره بتوثيق ما ورد أعلاه وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض".

related

التربية العراقية تعلن جملة إجراءات لنظام الدوام الدراسي الجديد

Date: 2020-11-25 19:14:17
التربية العراقية تعلن جملة إجراءات لنظام الدوام الدراسي الجديد

التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

Date: 2020-12-17 13:12:50
التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

Date: 2019-07-11 16:55:39
عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

التربية العراقية تقرر اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل

Date: 2021-03-22 11:07:49
التربية العراقية تقرر اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل

التربية العراقية تنشر نتائج الدراسة المهنية "الخارجيين" و"المنتظمين"

Date: 2020-11-16 14:16:00
التربية العراقية تنشر نتائج الدراسة المهنية "الخارجيين" و"المنتظمين"

التربية العراقية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

Date: 2021-02-08 09:46:47
التربية العراقية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

التربية العراقية تصدر قراراً خاصاً لطلبة المسائي

Date: 2021-02-21 18:52:40
التربية العراقية تصدر قراراً خاصاً لطلبة المسائي

التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020

Date: 2020-10-19 09:01:41
التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020