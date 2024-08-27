"التربية العراقية تُدرج مادة جديدة في مناهج الأول الابتدائي والمتوسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، عن تضمين مادة "التربية الأخلاقية" إلى مناهج الدراسة للصف الأول الابتدائي والأول المتوسط، وذلك للمرة الأولى على مستوى البلاد.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فإن القرار يأتي "بغية بناء وتنشئة جيل واع متمسك بالقيم والمبادئ الدينية والاجتماعية الأصيلة بعيدا عن التعصب والتمييز بما ينسجم وأحكام الدستور العراقي.

وأضاف السيد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسة معمقة للواقع ومدى حاجة التلميذ والطالب الى التعلم وصولا الى التكامل الإبداعي، حيث اجتمع عدد من الأساتذة والمُتخصصين في المديرية العامة للمناهج بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات التربوية والعلمية المعنية لتأليف هذا الكتاب الاثرائي الهادف الى ترسيخ الجوانب القيمية والسلوكية للطلبة بالتوازي مع الجوانب العلميّة.

وأشار إلى ان هذا التوجه الأولي ستتبعه خطوات لاحقة للاتساع بدائرة المادة وصولا الى المراحل الأخرى بالتدريج.