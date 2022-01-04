التربية العراقية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، عن موعد إجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من السنة، بالإضافة إلى تحديدها بدء الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، أن الامتحانات الشفهية تبدأ قبل أسبوع من عملية الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي، إذ تكون الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الـ1 من شهر شباط المقبل وتنتهي يوم الاثنين الـ7 من الشهر نفسه، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 / 1 / 2022، وتنتهي يوم الاثنين 2022/2/7 من ذات الشهر أيضاً، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات.

ونوهت الوزارة الى ان العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الثلاثاء الموافق (2022/2/8) وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2022/2/21، حيث سيبدأ دوام النصف الثاني من العام الدراسي يوم الثلاثاء الموافق الـ22 من شهر شباط المقبل، على ان يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين (المرحلة الابتدائية، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط.