التربية العراقية توجّه بمنع وضع لوحات "مضلِّلة" على مباني معاهد التقوية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، تعميماً إلى المديريات العامة في المحافظات (باستثناء إقليم كوردستان) دعت فيه إلى منع قيام معاهد التقوية الأهلية برفع لافتات تعريفية "مضلّلة" حول أسماء المدرسين.

وذكرت الوزارة في كتاب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اللوحات التعريفية التي تحتوي على أسماء مدرسين مقرونة بصفات أو عبارات تُعدّ غير دقيقة ومخالفة للتعليمات، وهذا الأسلوب يندرج ضمن مخالفات إدارية وقانونية لما له من تأثير على الطلبة وأولياء الأمور عبر إعطاء معلومات غير حقيقية حول المؤهلات".

وشدّدت الوزارة في كتابها، على "ضرورة إلزام جميع معاهد التقوية بالضوابط الرسمية وعدم استخدام أي عبارات توحي بارتباط المدرسين باللجان الامتحانية أو مهام إعداد الأسئلة أو التدقيق الوزاري".

كما وجّهت الوزارة بتشكيل "لجان متابعة خاصة من قسم الإشراف التربوي للتأكد من التزام المعاهد بالضوابط والتعليمات النافذة".

واختتمت الوزارة تعميمها بالتأكيد على المديريات بضرورة "اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفع تقارير متابعة أصولية".

يُشار إلى ان ظاهرة وضع أسماء المدرسين على جدران المعاهد باتت منتشرة لغرض استقطاب الطلبة عبر إيهامهم بالفوارق التي قد يحظون بها خلال انضمامهم إلى هذه المعاهد دون غيرها.