التربية العراقية تنهي التدابير الوقائية للبدء بالعام الدراسي

شفق نيوز/ قال وزير التربية الاتحادي علي حميد الدليمي يوم الاحد ان الوزارة انهت الاجراءات الصحية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا للبدء بالعام الدراسي الجديد.

وقال في تصريح للصحفيين ان خلية الازمة وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حددت يوم 29 – 11 – 2020 موعدا للبدء بالعام الدراسي الجديد للصفوف والمراحل كافة.

واكد ان الطلبة والتلاميذ سيباشرون الدوام في صفوفهم الدراسية يوما واحد بالاسبوع، وباقي الايام يتلقون التعليم عن بُعد بطريقة "اولاين".

وتابع الوزير ان الوزارة اتخذت الاجراءات والتدابير الوقائية كافة في المدارس، وقد نسقت مع وزارة الصحة والبيئة لهذا الغرض، مشيرا الى ان الصحة سترسل فرقا طبيعة الى الصفوف للاطلاع عن كثب الاوضاع.

و وفقا للدليمي فان تقييما سيُجرى لطريقة التعليم المتبعة بعد مرور ايام من البدء بالدراسة لإتخاذ قرار بالبقاء عليها او تغييرها.

ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمحاربة فيروس كورونا يوم السبت على بدء العام الدراسي الجديد أواخر الشهر الجاري.

وقررت وزارة التربية، في 7 تشرين الثاني الجاري، تعليق عطلة يوم السبت في جميع مدارس العراق ليكون الدوام بواقع ستة أيام في الاسبوع خمسة منها ستكون تعليما الكترونيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة التربية قررت "تعليق عطلة يوم السبت اي سيكون الدوام 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام الكتروني"، مشيرا الى انه "ستكون هناك فرق من قبل وزارة الصحة تزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية".

وتابع "هذه بداية لانطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبة الموقف الوبائي بعدها ممكن اتخاذ قرارات اخرى"، داعيا الطلبة الى "متابعة المنصات الالكترونية، وعلى الجميع التكاتف من اجل استمرار عام دراسي وتعليمي وتربوي".