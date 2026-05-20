التربية العراقية تنفي "الدخول الشامل": صلاحية مجلس الوزراء حصراً

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، الموافقة على شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بـ"الدخول الشامل"، مبينة أن هذا القرار يتطلب موافقة وتصويت مجلس الوزراء حصراً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تنفي صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موافقة وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري على شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بـ"الدخول الشامل"، استناداً إلى تصريح منسوب للنائبة منى الغرابي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تم تداوله غير دقيق ولا أساس له من الصحة، موضحة أن قرار "الدخول الشامل" ليس من صلاحيات وزارة التربية أو الوزير، وإنما يعد قراراً سيادياً يتطلب موافقة وتصويت مجلس الوزراء حصراً.

وعليه، تهيب وزارة التربية بجميع وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية والمواطنين الكرام ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية والمعتمدة التابعة للوزارة في تلقي المعلومات، تجنباً للوقوع في الشائعات والأخبار المضللة التي قد توهم الطلبة وعوائلهم.

هذا وكانت النائبة منى الغرابي قد قالت في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، الأربعاء، إن وزير التربية وافق على الطلب المقدم له بشأن الدخول الشامل، والذي تضمن عدداً من الفقرات أبرزها إعادة العمل بنظام المحاولات، وشمول الطلبة الراسبين للصفوف غير المنتهية بأداء امتحانات الدور الثاني.

وانطلقت الامتحانات النهائية لطلبة الثالث متوسط، صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة مئات الآلاف من الطلبة، فيما تنطلق امتحانات السادس الاعدادي كما هو مقرر يوم 13 حزيران/يونيو المقبل.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، حتى 4 أيار/مايو 2026، عدم الموافقة على الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية للعام الدراسي 2025 ـ 2026.

وأكد وزير التربية بالوكالة حينها أحمد الأسدي أن القرار جاء على خلفية النتائج السلبية للتجربة السابقة، مع الإبقاء على العمل بنظام السعي السنوي، باستثناء الصف السادس الابتدائي الذي شمله قرار الدخول الشامل.