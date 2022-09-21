سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية العراقية تنفذ في اربيل تجربة بريطانية الاولى من نوعها بالبلاد

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-21T15:57:10+0000
التربية العراقية تنفذ في اربيل تجربة بريطانية الاولى من نوعها بالبلاد

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ برنامج "فهم وتعلم اللغة الانكليزية" في مدينة اربيل بمشاركة 180 مدرساً ومعلماً من تربيات العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن البرنامج يطبق لأول مرة في البلاد بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

وقالت وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة عقدت ورشة عمل في مدينة أربيل عن كيفية تنفيذ الخطوات الأولى لبرنامج (فهم تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في العراق)، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية / رئيس اللجنة الوزارية للبرنامج فلاح محمود القيسي".

ونقل البيان عن القيسي قوله إن "هذه التجربة هي الأولى من نوعها التي تقام في العراق لتطبيق برنامج (Teaching for Success ) الذي يقدمهُ المجلس الثقافي البريطاني؛ لقياس مستوى كفاءة المدرس والمعلم للغة الإنجليزية في مهارات (القراءة والكتابة والسمع و التحدث)؛ إذ تم اختيار (180) مدرساً ومعلماً من مديريات تربية محافظة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة؛ لغرض أدائهم اختبار تحديد مستوى اللغة الانكليزية (placement test)".

وأشار وكيل وزارة التربية إلى "ضرورة اختيار الأسماء على وفق المعايير التي وضعتها لجنة وزارية ، فضلاً عن المطالبة بأهمية إدراج المشرفين ضمن خطة التدريب للغة الإنجليزية".

وعلى هامش أعمال الورشة اقترح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، "زيادة العدد لأداء الاختبار في المرحلة المقبلة لضمان شمول المدرسين والمعلمين في عموم محافظات البلاد، لرفع مستواهم باللغة الإنجليزية مما ينعكس إيجاباً على تلاميذ وطلبة المدارس".

related

التربية تعلق على "ازمة" الكتب المدرسية: ستنتهي خلال ايام

Date: 2021-11-02 09:08:33
التربية تعلق على "ازمة" الكتب المدرسية: ستنتهي خلال ايام

صور .. شباب موصليون "يئسوا" من وزارة التربية يتطوعون لتدريس طلاب قريتهم مجاناً

Date: 2022-03-22 10:05:13
صور .. شباب موصليون "يئسوا" من وزارة التربية يتطوعون لتدريس طلاب قريتهم مجاناً

توجيه جديد لبقاء الطلبة في ثانويات المتفوقين والمتفوقات

Date: 2020-09-30 14:06:47
توجيه جديد لبقاء الطلبة في ثانويات المتفوقين والمتفوقات

مفوضية تطالب بتعليق الدوام في رياض أطفال ومدارس "المحافظات الموبؤة"

Date: 2020-02-24 16:34:11
مفوضية تطالب بتعليق الدوام في رياض أطفال ومدارس "المحافظات الموبؤة"

التربية العراقية تفعل نظاماً "اعتمدته الدول المتقدمة" لتسهيل المتابعة الالكترونية

Date: 2021-06-10 06:36:16
التربية العراقية تفعل نظاماً "اعتمدته الدول المتقدمة" لتسهيل المتابعة الالكترونية

الخنجر يقدم مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئيس الوزراء

Date: 2019-07-28 16:52:17
الخنجر يقدم مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئيس الوزراء

نينوى.. امتحانات بلا كتب والتربية "عاجزة" عن توزيع المناهج للطلبة (صور)

Date: 2021-11-25 11:15:23
نينوى.. امتحانات بلا كتب والتربية "عاجزة" عن توزيع المناهج للطلبة (صور)

اعلان نتائج تربية الديوانية للصف السادس الابتدائي

Date: 2022-06-05 16:25:28
اعلان نتائج تربية الديوانية للصف السادس الابتدائي