التربية العراقية تنفذ في اربيل تجربة بريطانية الاولى من نوعها بالبلاد

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ برنامج "فهم وتعلم اللغة الانكليزية" في مدينة اربيل بمشاركة 180 مدرساً ومعلماً من تربيات العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن البرنامج يطبق لأول مرة في البلاد بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

وقالت وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة عقدت ورشة عمل في مدينة أربيل عن كيفية تنفيذ الخطوات الأولى لبرنامج (فهم تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في العراق)، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية / رئيس اللجنة الوزارية للبرنامج فلاح محمود القيسي".

ونقل البيان عن القيسي قوله إن "هذه التجربة هي الأولى من نوعها التي تقام في العراق لتطبيق برنامج (Teaching for Success ) الذي يقدمهُ المجلس الثقافي البريطاني؛ لقياس مستوى كفاءة المدرس والمعلم للغة الإنجليزية في مهارات (القراءة والكتابة والسمع و التحدث)؛ إذ تم اختيار (180) مدرساً ومعلماً من مديريات تربية محافظة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة؛ لغرض أدائهم اختبار تحديد مستوى اللغة الانكليزية (placement test)".

وأشار وكيل وزارة التربية إلى "ضرورة اختيار الأسماء على وفق المعايير التي وضعتها لجنة وزارية ، فضلاً عن المطالبة بأهمية إدراج المشرفين ضمن خطة التدريب للغة الإنجليزية".

وعلى هامش أعمال الورشة اقترح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، "زيادة العدد لأداء الاختبار في المرحلة المقبلة لضمان شمول المدرسين والمعلمين في عموم محافظات البلاد، لرفع مستواهم باللغة الإنجليزية مما ينعكس إيجاباً على تلاميذ وطلبة المدارس".