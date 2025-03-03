التربية العراقية تنشر جدول امتحانات الدور الأول للسادس الابتدائي والثالث المتوسط (وثيقة)

التربية العراقية تنشر جدول امتحانات الدور الأول للسادس الابتدائي والثالث المتوسط (وثيقة)
شفق نيوز/ نشرت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، جدول الامتحانات الوزارية الدور الأول/ لمرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2024-2025.
ونشرت الوزارة وثيقة تتضمن جدول الامتحانات للمرحلتين المنتهيتين الابتدائية والمتوسطة، حيث تبدأ امتحانات السادس الابتدائي يوم 11 أيار/ مايو المقبل، في حين تبدأ امتحانات الثالث متوسط في يوم 20 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة في جداولها أنه في حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه.
وأشارت إلى أن الامتحان يبدأ الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق للمرحلة المتوسطة، وفي الساعة الثامنة للمرحلة الابتدائية.