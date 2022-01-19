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التربية العراقية تمنح طلبة السادس الإعدادي الراسبين فرصة جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-19T11:07:35+0000
التربية العراقية تمنح طلبة السادس الإعدادي الراسبين فرصة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، عن منح طلبة السادس الاعدادي الراسبين فرصة جديدة لأداء الامتحانات النهائية، فيما قررت إيقاف العمل بامتحان الدور الثالث لجميع المراحل الدراسية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت اليوم، السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين الصباحية والمسائية، الراسبين منهم بدرس او درسين لسنتين او السنة الأخيرة بإداء الامتحان وفقاً لنظام (المحاولات)".

واضافت "على ان تضع اللجنة الدائمة للامتحانات ضوابط وتعليمات تنفيذ هذا القرار".

واشارت الوزارة الى ان "العمل بنظام الدور الثالث سيتوقف ابتداءً من العام الدراسي الحالي والاعوام المقبلة ويشمل جميع المراحل الدراسية الابتدائية، والمتوسطة، والإعدادية".

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