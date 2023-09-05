التربية العراقية تلغي "الاحيائي والتطبيقي" وتعد العام الدراسي "عدم رسوب".. وثيقة

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، إلغاء تنوع التعليم "الاحيائي والتطبيقي" بدءاً من العام الدراسي المقبل 2023-2024.

جاء ذلك في كتاب رسمي صدر، اليوم، عن الوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وأكد الكتاب على اعتبار العام الدراسي الحالي 2022-2023 سنة عدم رسوب لطلبة الصف السادس الاعدادي ( الاحيائي والتطبيقي)، مشيرا الى أن الراسبين للسنة الأولى يتم تحويلهم الى الفرع العلمي، مع إيقاف العمل بنظام ( المحاولات) هذا العام والاعوام الدراسية القادمة .