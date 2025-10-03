التربية العراقية تكشف عن الطلبة المشمولين برسوم الإمتحانات النهائية

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية، يوم الجمعة، عن الطلبة المشمولين برسوم الإمتحانات للصفوف المنتهية، والبالغ قيمتها 25 ألف دينار بحسب الوزارة.

وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تردنا تساؤلات من بعض الطلبة بخصوص رسوم الإمتحانات الخاصّة بالمراحل المنتهية، لذا نود اعلامكم ان الطلبة المَشمولين برسوم الإمتحانات هم المؤدين للدور الثالث فقط".

ولفت السيد إلى أن "الطلبة المؤدين للامتحان التكميلي (الدور الثاني) فلا تشملهم الرسوم، والبالغة 25 ألف دينار عن كل درس".

وكانت وزارة التربية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن اعتماد دور ثالث للمراحل المنتهية، كما قررت إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الرأي صوتت على إعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للمراحل المنتهية الثلاث للراسبين بجميع الدروس (السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الاعدادي) على أن يتم رفع القرار الى مجلس الوزراء للبت فيه".

يشار إلى أن إعلان نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي بفروعه (العلمي والأدبي) للعام الدراسي 2024–2025، أثار صدمة لدى العديد من الطلبة، ممن اعتبروا أن النتائج لا تعكس جهودهم أو طموحاتهم، في حين أكدت وزارة التربية أن نسب النجاح تُعد "مرضية" وضمن المتوقع.