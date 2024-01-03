التربية العراقية تقرر إعادة العمل بنظام المحاولات وتكييف المناهج

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي الحالي، وتكييف المناهج للصفين السادس الاعدادي والثالث المتوسط.

وذكر بيان مقتضب للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بحضور لجنة التربية البرلمانية، قررت هيئة الرأي في وزارة التربية إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023_2024 والسماح لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة من المنتظمين والراسبين بدرس او درسين لعام (2022_2023) أداء الامتحانات على وفق نظام المحاولات".

وأضاف البيان، "ستعلن اللجنة الدائمة للامتحانات ضوابط وتعليمات القرار".

كما حصلت موافقة هيأة الرأي في وزارة التربية على تكييف المناهج الدراسية للصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط، بعد تشكيل لجنة فنية وزارية عليا تختص في مراجعة المناهج للمرحلتين خلال سقف زمني محدد للاعلان عن تفاصيل التكييف قريبا، وفقاً للبيان.