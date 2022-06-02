التربية العراقية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن تأجيل امتحانات الثالث المتوسط في عموم البلاد (باستثناء اقليم كوردستان) حتى اشعار آخر، مشيرة الى فتح لجنة تحقيقة "عاجلة" بعد تسرب الاسئلة.

وجاء في وثيقة رسمية موقعة من "حسين صبري اللامي" وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية، رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، ومرسلة الى مديريات التربية كافة، باستثناء اقليم كوردستان، وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن اللجنة قررت تأجيل امتحانات الثالث المتوسط إلى إشعار آخر وتشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون.

وفجر اليوم الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية، تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، لأسباب وصفتها بأنها "فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات".

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن أسباب التأجيل جاءت بسبب تسريب أسئلة امتحان مادة "الرياضيات" المقررة صباح اليوم، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.