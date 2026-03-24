التربية العراقية تقرر تعطيل دوام المدارس في جميع المحافظات الأربعاء والخميس

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لجميع المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية ليومي الأربعاء والخميس.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزيرها وكالة أحمد الأسدي وجّه المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس، بسبب الحالة الجوية.

واشترط الوزير أن يتم تعويض الأيام وما تبقى من المنهج الدراسي خلال أيام السبت اللاحقة.

وكانت الحكومات المحلية في محافظات كركوك، وديالى، وواسط، وذي قار، ونينوى، وميسان، وبابل، والأنبار، قررت تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ليوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد الأجواء العراقية منذ أيام عدة انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.