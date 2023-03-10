التربية العراقية: تفعيل 75 مشروعاً بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات

شفق نيوز / أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، عن إعادة العمل بـ(75) مشروعاً تربوياً للأبنية المدرسية في محافظات ( نينوى، صلاح الدين ، ديالى و كركوك) بعد الاشراف والمتابعة الميدانية لعمل الشركات المنفذة.

و قال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "معرفة تباين نسب إنجاز المشاريع كان أحد الخطوات المهمة للانطلاق في تفعيلها بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات وتشخيصنا بدقة السبب والمسبب، خصوصاً بعد عدم إيفاء بعض الشركات المتلكئة بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارة".

وأضاف الجبوري؛ أن "هناك أكثر من 106 مشاريع تربوية سيرى النور ضمن البرنامج الحكومي مع إستكمال الخطط القائمة، ولا تراجع حتى توفير بيئة ملائمة لتلاميذنا وفك الاختناقات الحاصلة في المدارس بسبب زخم الأعداد".