سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية العراقية تفعل نظاماً "اعتمدته الدول المتقدمة" لتسهيل المتابعة الالكترونية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-10T06:36:16+0000
التربية العراقية تفعل نظاماً "اعتمدته الدول المتقدمة" لتسهيل المتابعة الالكترونية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، عزمها استخدام "نظام الامس" في أكثر من 600 مدرسة كمرحلة اولى لتسهيل عملية المتابعة الالكترونية، مبينة أن النظام معتمد لدى "الدول المتقدمة".

وقالت في بيان، ورد غلى وكالة شفق نيوز، إنها بدأت بتفعيل "نظام الامس" الذي تموله منظمة (اليونيسكو واليونسيف والاتحاد الأوربي) كمرحلة تجريبية في (38) مدرسة تابعة لتربية الرصافة الثالثة ضمن محافظة بغداد لحين استكمال بقية المدارس والبالغ عددها نحو 608 مدرسة .

واوضحت الوزارة انه تمت المباشرة بالتدريب لإعداد مدربين على استخدام "نظام الامس" الذي سيتم اعتماده في مديرية تربية الرصافة الاولى حيث ستكون الخطوة اللاحقة شمول 9 مديريات عامة بتطبيقه، مشيرة إلى أن  النظام سيعمل على ادارة بيانات المدارس والتلاميذ واولياء امور الطلبة .

واشار البيان إلى أن النظام تم تغذيته ببيانات المدارس ويسمح لإدارات المدراس بإدخال البيانات والنتائج والمناهج لتسهيل عملية المتابعة "الالكترونية" للوزارة ومديريات التربية فضلاً عن المدارس، منوها ان النظام معتمد في الدول المتقدمة ضمن المجال التربوي وتسعى الوزارة الى تفعيله والعمل به ، حيث باشرت منظمة اليونسكو بتجهيز 540 حاسبة (لابتوب) بغية توزيعها على مدارس تربية الرصافة الثالثة .

ولفت إلى أن عدد المتدربين الذي تلقوا التدريب في دار الضيافة التابع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغ 21  موظفا مختصا من كوادر المديرية العامة للتخطيط التربوي ومديرية تربية الرصافة الثالثة .

related

التربية توضح بشأن إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للسادس الابتدائي

Date: 2021-04-13 15:38:05
التربية توضح بشأن إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للسادس الابتدائي

التربية تصدر قراراً يخص الراسبين و"تحسين المعدل"

Date: 2019-11-20 19:07:18
التربية تصدر قراراً يخص الراسبين و"تحسين المعدل"

التربية تحمل إدارات المدارس مسؤولية عدم الالتزام بقرار "تكييف" المناهج.. وثيقة

Date: 2021-05-30 10:50:37
التربية تحمل إدارات المدارس مسؤولية عدم الالتزام بقرار "تكييف" المناهج.. وثيقة

هل انتهى العام الدراسي في العراق؟ التربية والتعليم تجيبان رسمياً

Date: 2020-03-03 16:38:29
هل انتهى العام الدراسي في العراق؟ التربية والتعليم تجيبان رسمياً

وزارة التربية تُعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

Date: 2020-09-29 11:53:17
وزارة التربية تُعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

Date: 2020-12-07 05:53:32
التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

التربية تعلن نسبة نجاح الثالث المتوسط في الدور الثاني

Date: 2019-09-08 13:47:41
التربية تعلن نسبة نجاح الثالث المتوسط في الدور الثاني

التربية ترد على الصحة البرلمانية: قرار الدوام الحضوري اتخذ من جهات مختصة

Date: 2021-04-15 09:47:52
التربية ترد على الصحة البرلمانية: قرار الدوام الحضوري اتخذ من جهات مختصة