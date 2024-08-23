التربية العراقية تفرض استقطاعات مالية على كوادرها التدريسية (وثيقتان)

شفق نيوز/ فرضت وزارة التربية العراقية، يوم الجمعة، رسوماً بمبالغ مختلفة من محافظة لأخرى، على الكوادر التدريسية (معلمون ومدرسون)، وذلك ضمن ما أسمته "الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال".

وأظهرت وثيقتان الأولى من مديرية تربية ذي قار والثانية من بغداد، حصلت عليهما وكالة شفق نيوز، أن هذه الحملة تأتي استناداً إلى كتاب وزارة التربية، المديرية العامة للشؤون المالية، مديرية حسابات التنظيم.

وبحسب الوثيقتين، فإن مديريات التربية في بغداد والمحافظات، باشرت بقطع هذه المبالغ من الكوادر التدريسية.

لكن في العاصمة، اختلفت ضوابط الاستقطاع، وشملت (10 آلاف دينار من موظفي الملاك، 4 آلاف دينار، من العقود، و6 آلاف دينار من موظفي ملحق عام 2020.