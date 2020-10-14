التربية العراقية تفتتح اختصاصاً جديداً في مجال النفط والغاز

شفق نيوز/ افتتحت المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية، اختصاصاً جديداً "لتكرير النفط ومعالجة الغاز" في اعدادية الديوانية الصناعية / الفرع الصناعي للعام الدراسي 2020-2021 بهدف مواكبة التطور الحاصل في العالم وسد متطلبات سوق العمل .

واوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لهُ اليوم الاربعاء ان "المديرية وجهت الجهات المعنية بتهيئة المستلزمات الدراسية اللازمة كافة لإنجاح هذه الخطوة المهمة التي تدعم طاقات وامكانيات ومخرجات التعليم المهني بفروعه كافة".

وأضاف ان "هذه الخطوة تهدف للنهوض بالمسيرة المهنية والارتقاء بالمستوى التعليمي في العراق" ، مشيراً الى ان "التخصص الجديد سيستقبل هذا العام (25) طالباً وطالبة وفقاً لأعلى معدلات المتقدمين" .