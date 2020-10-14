سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

التربية العراقية تفتتح اختصاصاً جديداً في مجال النفط والغاز

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-14T05:19:17+0000
التربية العراقية تفتتح اختصاصاً جديداً في مجال النفط والغاز

شفق نيوز/ افتتحت المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية، اختصاصاً جديداً "لتكرير النفط ومعالجة الغاز" في اعدادية الديوانية الصناعية / الفرع الصناعي للعام الدراسي 2020-2021 بهدف مواكبة التطور الحاصل في العالم وسد متطلبات سوق العمل .

واوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لهُ اليوم الاربعاء ان "المديرية وجهت الجهات المعنية بتهيئة المستلزمات الدراسية اللازمة كافة لإنجاح هذه الخطوة المهمة التي تدعم طاقات وامكانيات ومخرجات التعليم المهني بفروعه كافة".

وأضاف ان "هذه الخطوة تهدف للنهوض بالمسيرة المهنية والارتقاء بالمستوى التعليمي في العراق" ، مشيراً الى ان "التخصص الجديد سيستقبل هذا العام (25) طالباً وطالبة وفقاً لأعلى معدلات المتقدمين" .

related

وزارة التربية تتخذ قرارا لمواد لم يمتحن بها الطلبة جنوبي العراق

Date: 2020-07-04 12:35:30
وزارة التربية تتخذ قرارا لمواد لم يمتحن بها الطلبة جنوبي العراق

وزارة عراقية تكشف عن تسجيل 765 شهادة مزورة خلال العام الحالي

Date: 2020-09-24 17:57:52
وزارة عراقية تكشف عن تسجيل 765 شهادة مزورة خلال العام الحالي

التربية تعلن قرارا جديد على اعفاء الطلبة

Date: 2019-07-31 13:18:08
التربية تعلن قرارا جديد على اعفاء الطلبة

التربية العراقية تعتمد وسائل التعليم عن بعد ومن المنازل بعد تفشي كورونا

Date: 2020-03-05 13:53:33
التربية العراقية تعتمد وسائل التعليم عن بعد ومن المنازل بعد تفشي كورونا

وزارة التربية تضبط أكثر من 24 الف وثيقة دراسية مزورة

Date: 2019-09-30 13:36:52
وزارة التربية تضبط أكثر من 24 الف وثيقة دراسية مزورة

التربية العراقية تنفي "كتابا مزورا" يخص التعيينات

Date: 2019-05-26 18:21:55
التربية العراقية تنفي "كتابا مزورا" يخص التعيينات

التربية توافق على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021

Date: 2019-12-11 11:41:27
التربية توافق على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021

وزارة التربية تُعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

Date: 2020-09-29 11:53:17
وزارة التربية تُعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات