التربية العراقية تغلق 14 مؤسسة أهلية في محافظة واحدة

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، إغلاق 14 مؤسسة أهلية لعدم تجديد إجازتها، فيما أشارت إلى استرداد أكثر من 268 مليون دينار، وإنجاز آلاف التعهدات والعقود ومعالجة المخالفات الإدارية في محافظة ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استطاعت، عبر وحدة استرداد الأموال الحكومية في تربية ذي قار، من استرجاع أكثر من 268 مليون دينار خلال عام 2025، في إنجاز نوعي يعكس حرص المديرية على حماية المال العام وتعزيز الموارد المالية".

وأضافت أن "المديرية أنجزت 82 دعوى جزائية، منها 8 دعاوى نزاهة و11 دعوى إدارية، إلى جانب ألف و92 تحقيقاً متنوعاً، إضافة إلى إنجاز آلاف التعهدات والعقود ومعالجة المخالفات الإدارية بفاعلية".

وتابعت "كما تم فتح 3 أضابير تنفيذية جديدة وغلق 14 مؤسسة أهلية لعدم تجديد إجازتها، ما يؤكد التزام تربية ذي قار بتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الشفافية والمساءلة، وتسريع الإجراءات لخدمة الصالح العام وصون الحقوق المالية للمؤسسة والمجتمع".