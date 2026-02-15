التربية العراقية تعيد فتح المدارس المسائية الحكومية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، إعادة فتح المدارس المسائية الحكومية حسب حاجة كل مديرية، بالإضافة إلى استحداث أقسام تربوية في ثلاث محافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة الدورية لهيئة الرأي المنعقدة اليوم برئاسة وزير التربية وكالة أحمد الأسدي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هيئة الرأي قررت إعادة فتح المدارس المسائية الحكومية حسب حاجة كل مديرية، ومتابعة واقع حال اللجنة الإشرافية في تركيا عبر تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة ووزارة التربية التركية".

وبحسب البيان، فقد "جرى مناقشة جملة من المفاصل الإدارية والفنية للمديريات العامة، ضمن خطوات تعزيز الأداء التربوي وتحسين جودة العمل داخل وخارج العراق".

وأضافت الوزارة، كما تقرر "استحداث أقسام تربوية في ثلاث محافظات نينوى وبابل والنجف، شملت مدن الكفل وزمار والحيدرية، بهدف تسهيل وصول الطلبة والمراجعين إلى المراكز التعليمية وتقليل الزخم على المديريات العامة، مع ضمان بيئة تعليمية محفزة وجودة خدمة عالية".