التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الإعدادي بنسبة نجاح كبيرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الاعدادي بكافة فروعه.

وتقدم وزير التربية علي مخلف الدليمي بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بالشكر لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها الى انتهائها، وكذلك الوزارات الساندة كلاً من الصحة والتعليم العالي ، والداخلية، والدفاع، والامن الوطني، وهيئة الحشد ، والاتصالات".

كما قدم الدليمي الشكر لـ"كافة الملاكات التربوية التي اوصلت الامتحانات الى مبتغاها المطلوب"، مباركا لـ"الطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالاعوام السابقة بكافة فروعه".

واكدت الوزارة ان نسب النجاح كانت كالآتي:

الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ )

الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74)

الفرع الادبي (‎%‎77)